Ciudad Juárez.- Rumbo al inminente cierre del carril comercial del Puente Córdova-Américas, las autoridades del estado de Nuevo México señalaron la necesidad de trabajar junto al estado de Texas para suplir al también conocido como “Puente Libre”.

Esto mismo a la par del recientemente anunciado plan para expandir las operaciones del puerto fronterizo de Guadalupe-Tornillo, propiedad del Condado de El Paso.

“Yo creo que más que competir entre los estados, tenemos que trabajar como un solo frente, sea Tornillo o sea Santa Teresa. La realidad es que todas las partes están un tanto apresuradas por qué no hubo planeación. Hubo una planeación por parte del gobierno federal (De los Estados Unidos), pero no de nosotros, de nadie de nosotros, no hubo tiempo”, explicó para netnoticias.mx, Gerardo Fierro, director de New Mexico Border Authority, encargado de administrar los puertos terrestres en el estado.