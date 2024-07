Tenemos pendiente recuperar la confianza de los mexicanos: Adriana Dávila

Ciudad Juárez.– Como parte de su visita a Ciudad Juárez, la aspirante a dirigir el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Adriana Dávila llamó a la militancia a recuperar la esencia del partido y renovarse para poder convertirse en una opción para el electorado mexicano en próximos comicios.

En entrevista para Netnoticias Segunda Edición, la ex diputada federal y ex senadora, explicó que los resultados del pasado proceso electoral del 2 de junio envió un mensaje contundente al partido de que “no son opción” para los mexicanos.

Resaltó que tras haber sostenido un encuentro con dirigentes y militancia panista en Juárez, se destacó la importancia de “volver al origen”, de ser un partido ciudadano con valores y principios.

“Somos un partido que ya gobernó durante dos sexenios, y que ha tenido varios gobiernos estatales y que no puede conformarse con una votación así, sobre todo en un momento complicado para el partido y para el país”, comentó.

Ante las preguntas de ¿qué aspectos son cruciales para fortalecer al PAN en Juárez y a nivel nacional? y ¿qué estrategias considera que debería implementar el partido para recuperar la confianza de los votantes?

Dávila Fernández señaló que actualmente el partido tiene una conquista pendiente con los mexicanos, precisamente, recuperar su confianza.

“Esto no puede hacerse desde un partido que ha perdido credibilidad, principalmente a través de su dirigente y los grupos que lo apoyan (…) Se ha olvidado el principio fundamental de cualquier batalla que es mejorar las condiciones de vida, y eso se da desde los municipios”, explicó.

También agregó que pareciera que el partido ha olvidado su vocación democrática, dejando de lado ejercicios que por mucho caracterizaron a dicho organismo político, como la realización de debates, discusiones y análisis internos. “Hoy hay una costumbre desde hace varias direcciones nacional de que hay que designar todo, a lo que llaman de unidad, pero ¿para quién?, por que no se construye imponiendo”, agregó.

Respecto a la participación de los jóvenes en su plan de trabajo, Dávila destacó la importancia del cambio generacional dentro del PAN, pues consideró que lejos de renovar los cuadros políticos, el partido “ha envejecido”.

La aspirante a dirigir el CEN comentó que es importante que el partido regrese a las universidades a escuchar a los jóvenes, además de dar apertura a las nuevas ideas que pudieran presentar los militantes de menos edad.

“A veces los jóvenes militantes sienten que no los escuchan y que no pueden sentarse en la misma mesa de relevo generacional, hoy la media general de edad del partido es de 50 años, entonces no se han estrechado los lazos entre las generaciones, dejamos que las generaciones fueran envejeciendo”, dijo.

Sobre el destino de Marko Cortés en el partido, Dávila aseguró que es necesario que el actual líder del PAN sea parte de la reconstrucción del organismo, pero “lejos de la dirigencia”.

“Él es el dirigente actual y no ha tomado las decisiones solo, sé que hay una crítica nacional y descrédito sobre algunas de las acciones, acuerdos que él mismo evidenció y que me parece que lastiman la honorabilidad y credibilidad del PAN, actos que no representan al partido y parte de los que tomaron las decisiones son los que hoy son mi competencia, ellos ya tuvieron la oportunidad y no hicieron los cambios que se necesitaban, creo que hay que reconstruirse y ellos deben ser parte de esa reconstrucción, pero dar paro a una visión distinta”, declaró.

Asimismo, se le cuestionó su opinión sobre la pérdida del registro del PRD, partido que fue en alianza con PRI y PAN. Dávila aseguró que parte de la estrategia de regresar a los orígenes, es no volver a entablar coaliciones electorales para el futuro.