Ciudad Juárez.- Vecinos de la colonia Ladrillera de Juárez insistieron el lunes en su preocupación por un poste caído a mitad de la calle Villa Unión y calle Guatimapé, el cual pende de un solo cable y que no ha sido retirado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La problemática ocurrió desde hace 15 días, cuando los cables de energía que conectan a la casa de Polo Martínez fueron alcanzados por un camión de basura; después, el miércoles 27 de agosto, el poste se cayó y quedó tendido de un cable obstruyendo la calle.

Los hechos fueron reportados a la línea de la CFE, ante la falta de respuesta denunciaron la situación y fue difundida a través de este medio el jueves 28, día en el que la operadora de la CFE les dijo a los afectados que el personal acudiría en 48 horas.

Después de cuatro días, el poste continúa en el cruce y los vecinos han empezado a tener complicaciones en su vida cotidiana por el poste que no permite el paso en la colonia.

Aurora Rodríguez compartió que el camión de transporte de su trabajo ha dejado de pasar por su calle debido a que el poste bloquea el paso y ahora debe caminar más de medio kilómetro en la madrugada para llegar a la vía principal en el bulevar Bernardo Norzagaray a las 5:00 de la mañana y poder ir a su trabajo.

Karla Juárez quien tiene una tienda en la calle Guatimapé, denunció que la situación ha afectado desde la llegada de proveedores como la recolección de basura, por lo que hizo un llamado a la CFE a tomar en cuenta la situación y atender la problemática de los vecinos del sector.

Algunos de los números de reporte que han obtenido los vecinos cuando han llamado a la Comisión Federal son: C0407214417; CO4072166052; y SC0436186097, sin que al día de hoy se haya realizado el reemplazo de la infraestructura dañada.

Los vecinos señalaron que en la zona son varios los postes que se encuentran en condiciones de riesgo, como lo constató personal del Departamento de Bomberos y Protección Civil, quienes acudieron la semana pasada y dijeron que no podían retirar el poste debido a que pendía de otro poste y podía ocasionar efecto “dominó” provocando que se cayeran otros postes interconectados.

Los vecinos aseguraron que pagan sus recibos a tiempo y que tienen cuentas que han superado los 3 mil pesos de consumo, por lo que exigieron que se atienda la situación.