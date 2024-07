Teme Index que imposición de aranceles frene inversiones en Juárez

Ciudad Juárez. - La llegada de la industria anunciada en reuniones y visitas de directivos y representantes de gobiernos a esta frontera puede frenarse a consecuencia de la imposición de impuestos al acero y aluminio chinos, lamentó Sergio Colín, presidente de la Asociación de Maquiladoras, Index Juárez.

El líder industrial explicó que los primeros impactos de estos aranceles en la industria de la ciudad se empezaron a sentir a través de los precios de los productos que se elaboran en las maquiladoras en México, los cuales ya son más caros y también dejan de ser competitivo en el mercado mundial.

Dijo que las tarifas aumentaron hasta en un 30 por ciento los precios de este material de importación y la afectación es generalizada.

“Afecta a todas las empresas, hasta ahora no hay ninguna empresa que no haya sido afectada porque son diferentes tipos de productos, me refiero a metálicos, que son aceros, aluminios, plásticos, textiles, pues a todas les está afectando y no solo localmente, sino nacionalmente, desafortunadamente”, lamentó.