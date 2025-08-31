Tec de Juárez advierte sobre correos falsos con intento de 'phishing'

Ciudad Juárez.- El Tecnológico Nacional de México, campus Juárez, emitió una alerta dirigida a directivos, profesores, personal administrativo y alumnos tras detectar un correo electrónico fraudulento que podría estar llegando a sus cuentas. La institución pidió hacer caso omiso del mensaje y eliminarlo de inmediato.

El correo malicioso fue identificado como un caso de “phishing”, un tipo de ciberataque en el que los delincuentes se hacen pasar por entidades de confianza —en este caso, Microsoft— para engañar a los usuarios y obtener datos sensibles como contraseñas, información bancaria o personal.

Redes

A través de sus redes sociales, el Tec de Juárez advirtió que no debe abrirse ningún enlace incluido en el correo, ya que esto pondría en riesgo la seguridad de la información.

Asimismo, recordaron que Microsoft nunca solicita datos confidenciales a través de correos no solicitados. En caso de que algún integrante de la comunidad haya accedido a los enlaces o proporcionado información, se les pidió reportarlo de inmediato al correo [email protected] para tomar las medidas necesarias.

La institución cerró el comunicado agradeciendo la atención y colaboración de su comunidad para reforzar la seguridad de los sistemas institucionales.