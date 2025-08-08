¿Te quedaste sin lugar? Estas prepas aún cuentan con espacios

Chihuahua.– La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) invitó a las y los jóvenes recién egresados de secundaria que deseen continuar sus estudios de nivel Medio Superior, a consultar los planteles que cuentan con espacios disponibles para el ciclo escolar que está por iniciar.



El objetivo principal, aseguraron, es que ningún estudiante se quede sin la oportunidad de continuar su preparación académica.

Para el caso de Ciudad Juárez, se cuenta con espacios en el Cbtis 269, Preparatoria Estatal por Cooperación 8401, Preparatoria Estatal 8420 “Centro de Bachillerato Zaragoza”, Telebachilleratos Comunitarios 8058, 80155, 80102 y 80142, Telebachillerato General 8673, el Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 9/2 y el CAST Conalep.

Para mayor información, así como el proceso a realizar y orientación, pueden comunicarse al (656) 629 33 00 en Ciudad Juárez, extensiones 21012, 21013 y 21062, de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Espacios en otros municipios



La Secretaría de Educación también dio a conocer que cuenta con lugares en escuelas de otros municipios en el estado.

En la ciudad de Chihuahua hay disponibilidad en los siguientes planteles: Conalep I y II, CBTis 158, Preparatoria Estatal por Cooperación 8416 “Genaro Vázquez”, Preparatoria por Cooperación 8417 “2 de Octubre”, Preparatoria Estatal 8418 “Maestros Mexicanos” planteles sur y norte, Telebachillerato 8082, 8613, 8651, 8652, 8681, 86104.



En Cuauhtémoc: Cobach 14, Conalep Cuauhtémoc, Preparatoria Estatal por Cooperación 8403 y Telebachilleratos Generales 86149, 8686, 8638 y 8692.



En Parral: Cobach 12, Preparatoria Estatal 4002 y Telebachillerato Comunitario 80138.



En Delicias: Cobach 13, Conalep Delicias, CETis 87, Telebachilleratos Generales 86108 y 86119, así como Telebachilleratos Comunitarios 8088, 8089, 8090, 8091 y 8092.



En Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes: Cobach planteles 18 y 24, Telebachilleratos Comunitarios 8037, 8050, 8051, 8081 y 80136, y Telebachillerato General 8612.