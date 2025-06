¿Te pueden multar por no esterilizar a tu mascota? Conoce infracciones de DABA

Ciudad Juárez.– Tener una mascota implica una gran responsabilidad, y en Ciudad Juárez ahora también puede representar una multa si no se cumple con el bienestar animal. Por ello, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) dio a conocer los 28 motivos por los que un ciudadano puede ser sancionado como propietario. Las multas pueden alcanzar hasta las 800 UMAS, es decir, más de 90 mil pesos.

Desde su creación hace apenas ocho meses, DABA ha recibido más de 2 mil denuncias ciudadanas por maltrato animal. Sin embargo, solo se han logrado imponer 62 sanciones, debido principalmente a las dificultades para identificar a los propietarios responsables, así lo informó Alma Arredondo, directora de la dependencia.

“Llevamos 62 sanciones aplicadas. ¿Por qué tan pocas? Porque solo podemos sancionar cuando damos con los dueños. Las papeletas se llenan con nombre, dirección y uno de los 28 motivos específicos que establece el reglamento”, explicó.

¿Por qué te pueden multar?

Entre las causas más comunes de sanción destacan:

No proporcionar alimento suficiente y agua limpia.

No recoger el excremento de tu mascota en la vía pública.

Abandonar animales en la calle o mantenerlos atados de forma continua.

Permitir que tus mascotas agredan a personas o a otros animales.

Transportarlos de forma inadecuada o mantenerlos en condiciones de maltrato.

Incluso aspectos que suelen pasarse por alto, como no colocarles la placa de vacunación antirrábica o no contar con utensilios para recoger sus desechos, pueden derivar en una sanción.

Las sanciones contempladas dentro del reglamento van desde 10 hasta 800 UMAS, siendo las más graves aquellas en que el animal agrede a otra persona o mascota. En esos casos, los inspectores capturan al animal para ponerlo en observación, y el propietario debe hacerse responsable de los daños ocasionados.

Otra infracción grave es no asegurar que los animales estén adecuadamente resguardados dentro del domicilio. El reglamento establece que la mascota no debe representar un riesgo para las personas que transitan por la banqueta o frente a la propiedad. No basta con tener un barandal: también se requiere instalar malla u otra protección que impida al animal sacar la cabeza y, potencialmente, atacar o asustar a peatones.

Archivo

Es importante mencionar que las multas no se pagan directamente en las oficinas de DABA. El monto se cubre en las cajas del Gobierno Municipal, y no se acepta efectivo en la dependencia. Desde diciembre se han recaudado 134 mil pesos por concepto de 38 sanciones pagadas; otras 24 siguen pendientes.

Sí hay multa por no esterilizar a las mascotas

En el caso de la esterilización, el reglamento contempla una sanción que va de las 10 a las 20 UMAS, es decir, hasta 2 mil 262 pesos.

Al respecto, Arredondo anunció que el próximo fin de semana, los días 21 y 22 de junio, se llevará a cabo una jornada de esterilización a partir de las 7:00 de la mañana en las instalaciones de la dirección, ubicadas en el parque Chamizal, donde anteriormente se encontraba la oficina del RAMM.

Para participar en esta jornada es necesario realizar un pre-registro a través de la página www.basedaba.mx, ya que solo se contará con atención para 400 mascotas.

Avances en ocho meses

De acuerdo con Arredondo, a pesar de ser una dirección en formación, DABA ha obtenido resultados notables:

2 mil 075 denuncias atendidas

293 adopciones realizadas, incluso con interesados desde Estados Unidos

Colocación de mil 303 microchips

“Sí decirles que el microchip no es un GPS. No existe algo así como un rastreador para nuestras mascotas. Gracias a los lectores, que pueden ubicarse en nuestra plataforma basedaba.mx, podemos identificar a los dueños en caso de extravío. No fue ocurrencia de la dirección; este sistema ha sido adoptado por varios países como medida obligatoria desde 2016”, puntualizó.

Actualmente se han instalado 74 sedes con escáner en distintos puntos de la ciudad para leer los microchips.

Cortesía

Llamado a la adopción y tenencia responsable

DABA mantiene abiertas sus puertas de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde, para quienes deseen adoptar una mascota. Actualmente cuentan con decenas de perros y gatos en espera de un nuevo hogar. Al ser adoptados, se garantiza que los animales están vacunados contra la rabia, esterilizados y desparasitados.

Es importante destacar que, una vez adoptada la mascota, personal de DABA realiza un seguimiento con los nuevos propietarios para asegurarse de que el animal se desarrolle en condiciones óptimas y con una buena calidad de vida.

Si conoces algún caso de maltrato animal, puedes hacer tu denuncia anónima al 656 554 33 91.