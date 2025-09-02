Ciudad Juárez.- La delincuencia no cesa en sus intentos por extorsionar a las personas, especialmente de manera virtual, aprovechándose de la utilidad frecuente de distintas plataformas dedicadas a las ventas de todo tipo de productos.

Por esa razón, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que ha detectado por medio de la Policía Cibernética un nuevo modus operandi, a raíz de múltiples denuncia de la ciudadanía relacionada con direcciones web y mensajes que ofrecen empleos en Amazon.

Los criminales se aprovechan de la necesidad de las personas para obtener una fuente de empleo y hacen llamadas o envían mensajes de texto identificándose como empleados de la plataforma, pero todo es un enredo.

En los casos más recientes se detectó que un número con la lada 232-284-0520 prometen vacantes a las víctimas, pero para asegurar el engaño ofrecen salarios con pagos de hasta 5 mil pesos, una cifra atractiva para la comunidad desempleada.

La advertencia que lanza SSPE es para que no se dejen engañar, ya que al abrir ese mensaje y las ligas que a veces se agregan los re direccionan al WhatsApp y una vez que se tiene el acceso a esa red social, de inmediato, extraen información sensible, como números de cuenta bancarias o contraseñas a las distintas plataformas, incluyendo aplicaciones bancarias, procediendo al desfalco de las cuentas.

Estas son las recomendaciones de la Policía Cibernética:

·No abrir enlaces desconocidos.

·No compartir datos personales por WhatsApp.

·Verificar siempre las ofertas laborales en los sitios oficiales de las empresas.

·Recordar que las vacantes no se ofrecen mediante mensajes de texto no solicitados.

·Desconfiar de “empleos” con salarios elevados sin entrevistas previas o documentación oficial.

·Si sospecha de un mensaje, número o llamada, comuníquese con la Unidad de Policía Cibernética para verificar su autenticidad.

Ante cualquier duda o sospecha, pueden llamar al 614-429-3300 ext. 10955, al número directo 614-429-7315, vía WhatsApp 656-280-9562, o al correo: [email protected].