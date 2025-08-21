¿Te interesa el cine? DocsMx dará talleres gratuitos en Juárez

Ciudad Juárez.– Si eres amante del cine y la creación documental debes aprovechar la oportunidad de ser parte de los dos talleres gratuitos que se realizarán en Ciudad Juárez por parte de DocsMx, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México.

Brenda Rodríguez, subsecretaria de Cultura en la Zona Norte, informó a Netnoticias que los dos talleres gratuitos estarán disponibles en esta frontera antes de que termine agosto, por lo que las inscripciones estas abiertas para el registro de las personas interesadas.

Artistas y creadores tendrán acceso a los dos talleres gratuitos con los que podrán transformar sus ideas en proyectos.

El primer taller será “Desarrollo de Proyectos Cinematográficos”, impartido por Alex Albert, quien es director, productor y cinematógrafo con 20 años de experiencia ; es productor de DocsMx, y será del 25 al 27 de agosto en un horario de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

“Aprenderás desde la concepción de tu idea hasta crear una carpeta de producción profesional lista para fondos y convocatorias”, informó la subsecretaria Rodríguez.

La segunda entrega será el taller “De la Idea al Proyecto” a cargo de Chris Cabrera, el cual es especialista en alianzas estratégicas y productor cultural detrás de DocsMX. Será del 28 al 30 de agosto de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

“Estructurar y presentar propuestas de alto impacto para lograr financiamiento y colaboraciones sin perder tu esencia creativa”, explicó Rodríguez sobre la oferta de talleres.

Ambas sesiones se realizarán en la Cineteca Juárez, ubicada al interior del Centro Cultural Paso del Norte, en el anillo envolvente del Pronaf, frente al Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la UACJ.

Las inscripciones se encuentran abiertas, pero el cupo es limitado, por lo que se recibirán las postulaciones a través del correo: [email protected]. Las personas interesadas deberán agregar como asunto “inscripción”, más el nombre del taller que se desea tomar, y dentro del cuerpo del correo proporcionar su nombre completo.