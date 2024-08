¿Te gusta armar la fiesta? Hazlo pero facturando, la UTCJ te dice cómo

Si eres de los que gusta organizar eventos o ya cuentas con un emprendimiento que dé servicios para ocasiones especiales, puedes hacerlo como un profesional.

A través de Artes y Oficios de la UTCJ se ofrecen más de 60 talleres dirigidos a la comunidad, con tres ejes principales: artes, deporte y oficios, que representan una oportunidad para el desarrollo integral de la comunidad, llegando hasta 400 usuarios por semestre, donde se ha identificado un importante interés por los talleres que permiten brindar servicios para fiestas, informó Víctor Reyes, jefe de dicha área de la Universidad.

“Es un sector nuevo y con alta demanda, en especial ciertas áreas y talleres que pide la gente para un autodesarrollo y auto empleo (…) tenemos una maestra que está en el gremio de eventos sociales, que es wedding planner, nos lo están pidiendo por la cuestión de eventos. Tenemos muchos talleres relacionados a la cuestión de servicios a lo que son eventos”, precisó.

Entre los talleres relacionados con las fiestas se encuentran opciones como: fabricación y diseño de piñatas; wedding planner; mesa de postres y candy bar; decoración con globos; souvenirs como velas y jabones; producción de fotografía.

Tere Islas, del equipo de talleristas de la UTCJ y quien impartirá el curso de Wedding Planner, dio a conocer que está dirigido a personas mayores de 18 años de edad; con opciones de clase en dos horarios, de 8:00 am a 10:00 am y de 10:00 am a 12:00 pm.

“Brindaremos consejos, guías personalizadas para que puedan desarrollar un plan de trabajo, profesional y detallado de todos los aspectos a tener en cuenta en la organización de una boda; también vamos a aprender cuáles son los servicios, cómo negociar con los clientes y a desarrollar un portafolio de proveedores como una herramienta de trabajo”, explicó Islas.

A través de encuestas de satisfacción los usuarios evalúan los talleres y plantean propuestas para la apertura de nuevas áreas de estudio, entre las que se suman en este semestre se encuentran amigurumis, macramé, velas, aromaterapia; mientras que para niños, niñas y adolescentes se apertura una academia de futbol, talleres de dibujo, pintura, violín y canto.

Las inscripciones para el periodo agosto-diciembre se encuentran disponibles hasta el miércoles 21 de agosto, con inicio de clases el sábado 24 de agosto para concluir el 14 de diciembre. El costo por alumno adulto es de mil 30 pesos; mientras que para los niños es de 788 pesos. Se cuenta con precio preferencial para alumnos, exalumnos y trabajadores de la UTCJ; además de becas de continuidad para quienes toman cursos de segundo y tercer nivel en las áreas que así aplique.

Todas las clases se imparten los días sábados, con duración de dos horas, con maestros especializados y certificados, los cuales implementan clases con teoría y práctica, por lo que en cada sesión los alumnos podrán llevarse resultados de su trabajo.

“Todos los sábados que vienes te llevas algo, los muchachos salen con sus pasteles, con sus arreglos florales, con su decoración en globos, se llevan lo que hacen en el día para poder vender. Compran el equipo porque es para autoemplearse y seguir practicando, el costo es módico por lo que no es un curso que sale caro”, afirmó el jefe de Artes y Oficios.

Las personas interesadas en obtener más información de los programas pueden consultar el perfil de Facebook “Programas de Talleres de Artes y Oficios”, o enviar un mensaje vía WhatsApp al teléfono 656 360 9902, o bien, al teléfono de la oficina de Artes y Oficios, 656 649 0600 con extensión 3833.