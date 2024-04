¿Te cobraron comisión por usar tarjeta en pagos? Así puedes denunciarlos

Ciudad Juárez.- Esta semana los diputados federales votaron para prohibir el cobro de comisiones a quien pague con tarjetas de crédito o debido, por lo que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Juárez recordó que desde tiempo atrás esta práctica puede ser denunciada con ellos o con Profeco.

“Primero con nosotros, sugerimos a la gente que puede hacer el reclamo al banco dueño de la terminal, ¿cuál es la finalidad?, que muchas veces el banco le quita (al establecimiento) las terminales por el cobro de la comisión porque no lo deberían de hacer, y la otra cosa pueden acudir a Profeco para denunciar al comercio por esa comisión, que no está señalada en ninguna parte (de la ley)”, detalló Salvador López, jefe de la oficina de Condusef en Juárez.

De acuerdo con el funcionario, en la actualidad, aunque existen estas opciones de denuncia, la gente no lo hace, porque usualmente son cantidades muy pequeñas y desisten de su intento para evitar trámites y pérdida de tiempo por un bajo monto, aunque insistió en que no están permitidos, pues no existe ley alguna que los autorice y es el comercio quien debía absorber esta cuota.

“La realidad es que esta medida pinta muy bien (prohibir en la ley el cobro de esta comisión), porque se puede evitar cada vez mas que se esté haciendo esta mala acción, al final no debería y si ya va haber una regulación que establezca que se puede o no hacer y en su caso las sanciones, es lo mejor que se puede hacer”, explicó el funcionario.

Esta semana los diputados federales votaron y avalaron el dictamen por el que se reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de prohibir el cobro de comisiones adicionales a las y los consumidores cuando hacen uso de tarjetas de crédito o débito. Así mismo, establece que de realizar dichas acciones se sancionará con una multa desde los 701.15 pesos hasta los 2 millones 243 mil pesos a quien cometa esta falta.

El dictamen se avaló en lo general y en lo particular, por lo que se remite al Senado de la República para que siga el trámite legislativo.