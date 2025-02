Ciudad Juárez.- La década de los 90`s representó crecimiento y modernización de los cines en México, el cual fue encabezado por parte de la cadena estadunidense de cines, Cinemark.

Acorde con los archivos periodísticos, la empresa inició operaciones en México en 1994 como un proyecto de expansión dirigido a nuestro país y a Chile.

El auge de los grandes cines locales, como el Victoria, ubicado en la esquina de la avenida 16 de Septiembre y Francisco I. Madero o el Plaza, en la misma 16 de Septiembre, cruce con Noche triste, ya había llegado a su fin.

Cadenas como MMCinemas y Multicinemas operaban ya en la ciudad como franquicias, por lo que la entrada de Cinemark fue parte del proceso de cambio y crecimiento de los cines.

Luisa, recordó la última vez que pudo disfrutar de una película en la sala que denominó, lujosa de Cinemark.

"Fui a ver la de Ghost Rider (2007) con mi hijo y eso porque me gané unos boletos en el radio y la verdad nada que ver con los otros cines como el de la Sanders (MMCinemas) o el que estaba en Plaza de las Américas (Multicinemas), esos estaban feitos. Cuando llegamos, pasamos y compramos palomitas y soda, pero a mí se me cayó mi coca y la muchacha que me atendió me sirvió otra sin cobrármela”, dijo la mujer de ahora 65 años.

Así lucen actualmente las salas de lo que era Cinemark | Foto: Mat Romero

También Lidia platicó a Netnoticias.mx cómo disfrutó sus películas favoritas en las salas de Cinemark.

“Fui a ver casi todas las de Disney, desde el Rey León, Hércules y muchas de las princesas y siempre iba ahí, porque los demás cines se me hacían muy “piojitos”; ese estaba más caro pero siempre valía la pena ir ahí”, expuso Lidia.

Las cadenas Cinemex y Cinépolis crecieron como grandes entidades de la cartelera en México y adquirieron los complejos de MMCinemas y Multicinemas respectivamente a mediados de los 90s, con propuestas de complejos con salas múltiples e innovaciones tecnológicas.

Actualmente, la empresa Cinemark Holdings se mantiene como una de las grandes de Estados Unidos, pero la competencia en México se complicó con las nuevas empresas, por lo que en febrero del 2013 fue anunciada la venta de la filial en México a Cinemex.

Cinemex adiquirió a Cinemark | Foto: Mat Romero

La compra fue frenada por la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) por la posible generación del duopolio (Cinemex y Cinepolis), sin embargo en noviembre del mismo año, fue aceptada la fusión. Los 31 complejos de Cinemark, compuestos por 290 salas, finalmente fueron absorbidos por Cinemex.

En un recorrido realizado se pudo observar que las bonitas y llamativas taquillas exteriores estilo vintage ahora son usadas como pequeñas bodegas del Cinemex Plaza el Camino.