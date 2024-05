Ciudad Juárez.- A dos semanas de lograr un convenio con el Gobierno Federal, el Estado de Chihuahua trabaja en tramos carreteros federales para bachear la carpeta asfáltica severamente dañada, que afecta a los guiadores que transitan por la entidad.

Jorge Chávez, secretario de Obras Públicas, informó en entrevista para este medio que el monto a ejercer es millonario, sin embargo, no significa la recuperación total de los tramos, únicamente se podrá intervenir con bacheo emergente.

El objetivo de la intervención es minimizar los percances y accidentes viales que sufren los automovilistas, en especial los viajeros que transitan largas distancias sobre las vías de la entidad.

De acuerdo con registros de Control de Casetas, tan solo del 1 al 5 de mayo se recibieron 480 incidentes, identificados a través de los llamados de emergencia, siendo los tramos más señalados por desperfectos los ubicados entre el kilómetro 40 y 70 en dirección Chihuahua a Juárez, entre Sacramento y Sueco, en donde actualmente se encuentran concentradas las cuadrillas de bacheo.

La cobertura del seguro de casetas a cargo del Estado corresponde a las zonas Chihuahua-Sacramento y Sueco-Ahumada; por lo que el tramo Sacramento-Sueco y Ahumada-Ciudad Juárez, competen a rutas federales.

Precisó que se intervendrá la carretera para bachear los tramos federales durante un mes, por lo que en las próximas semanas llegarán a los puntos más cercanos a esta frontera, como desde la Ermita a San Lorenzo y hasta la entrada de Juárez, donde también hay un desgaste importante en el asfalto señalado por la ciudadanía que se ha visto afectada.

Al corte del miércoles 15 de mayo, las cuatro cuadrillas contabilizaban alrededor de 700 metros cuadrados de superficie asfáltica reparada, lo que estima la atención aproximada de mil baches.

El secretario Chávez destacó la participación del empresariado con la donación de mezcla asfáltica, en especial de refirió a los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que a partir de hoy han destinado material que se irá sumando y hasta el momento se cuantifica en 20 metros cúbicos.

José de Jesús Granillo Vázquez, secretario de Hacienda, destacó que la coordinación ha sido un esfuerzo importante, una gestión para trabajar en una zona que no es de competencia del Estado pero que afecta a la ciudadanía.

“La demanda de la ciudadanía para la reparación de los tramos federales ha sido muy insistente, entonces, al ver la no aplicación y la no atención del Gobierno Federal para atender los tramos federales, entonces dijimos ‘vamos a entrar en nosotros’. Pero para poder entrar, al no ser estatales, había que buscar hacer un convenio con ellos, casi casi había que irles a pedir permiso para poder invertir nosotros”, dijo el funcionario.