¿Suspenderán clases la próxima semana por ola de frío? Esto dice Educación

Ciudad Juárez.– Debido al pronóstico de bajas temperaturas que se presentarán la próxima semana desde el martes 21 y miércoles 22 de enero, con temperaturas por debajo de los cero grados, la Secretaría de Educación y Deportes analiza si la próxima semana las clases se realizarán de manera virtual, como sucedió en la pasada tormenta invernal.

El jefe de Servicios Regionales de Seech Zona Norte, Aldo Viezcas Alcántar, señaló que están a la espera de las indicaciones de la Secretaría de Educación y Deportes, en conjunto con las autoridades de Protección Civil Estatal, están analizando qué medidas tomar en caso de registrarse esta contingencia climatológica.

“Ellos determinan que hay una situación de riesgo para los niños, las niñas, para los jóvenes, se coordinan con la Secretaría de Educación y Deporte. Nuestro secretario Francisco Hugo Gutiérrez Dávila nos da la indicación y él nos dice si nos vamos a clases virtuales, hacemos alguna otra estrategia o queda a consideración del padre de familia. Él nos dice la línea a seguir, pero siempre es en coordinación con las instituciones expertas en el tema”, declaró Viezcas Alcántar.

De acuerdo a la Dirección General de Protección Civil, a partir de este sábado 18 de enero comenzarán a presentarse un descenso en las temperaturas, con máximas de entre 4 grados centígrados a 12 grados, y mínimas desde los 0 grados hasta -4 grados centígrados.

Emitieron una serie de recomendaciones:

• Cubrir boca y nariz al exponerse a la intemperie.

• Usar ropa gruesa y abrigadora, preferentemente de algodón o lana.

• Evitar cambios buscos de temperatura.

• Proteger la piel para resequedad y escamaciones.

• Comer frutas y verduras de temporada ricas en vitamina C.

• Evitar que menores se acerquen a calentones.

• Resguardar a mascotas y no dejarlas a la intemperie.

• Cuidar a los adultos mayores, enfermos crónicos, niños y niñas.

• Evitar usar braseros, hornos y estufas para calentar el hogar.

• No dormir cerca de ningún tipo de calentador encendido.

• Si usas calentones de gas, estufa de leña o chimenea mantén abierta alguna ventana.

• Si instalas algún tipo de calefactor, sigue las instrucciones de uso y mantenimiento.

• Revisa que no estén obstruidas las rejillas de ventilación.