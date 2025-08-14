Suspende Hacienda notificación de cobranza de impuestos estatales en 72 colonias

Ciudad Juárez.- En apoyo a las familias afectadas por las recientes lluvias, Recaudación de Rentas informa que, suspendió temporalmente las diligencias de notificación y cobranza de impuestos estatales en 72 colonias de Ciudad Juárez, mientras se restablecen las condiciones regulares.

“Pausamos las notificaciones de cobranza en estas colonias, para brindar a las familias damnificadas un alivio económico. Esa ha sido la instrucción de la gobernadora Maru Campos, servir con humanismo y con sensibilidad ante quien más lo necesite”, declaró Raúl García Ruiz, recaudador de Rentas.

La interrupción de las actividades recaudatorias para personas con rezago en adeudos estatales, continuará mientras persistan las condiciones de emergencia.

Las colonias detectadas en situación de vulnerabilidad son: