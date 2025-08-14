Suspende Hacienda notificación de cobranza de impuestos estatales en 72 colonias
Ciudad Juárez.- En apoyo a las familias afectadas por las recientes lluvias, Recaudación de Rentas informa que, suspendió temporalmente las diligencias de notificación y cobranza de impuestos estatales en 72 colonias de Ciudad Juárez, mientras se restablecen las condiciones regulares.

“Pausamos las notificaciones de cobranza en estas colonias, para brindar a las familias damnificadas un alivio económico. Esa ha sido la instrucción de la gobernadora Maru Campos, servir con humanismo y con sensibilidad ante quien más lo necesite”, declaró Raúl García Ruiz, recaudador de Rentas.

La interrupción de las actividades recaudatorias para personas con rezago en adeudos estatales, continuará mientras persistan las condiciones de emergencia.

Las colonias detectadas en situación de vulnerabilidad son:

  1. 16 de Septiembre
  2. 16 de Septiembre I
  3. Adolfo López Mateos
  4. Álvaro Obregón
  5. Amp. Plutarco Elías Calles
  6. Ampliación Fronteriza
  7. Anapra
  8. Anapra Gobierno del Estado
  9. Anapra Rancho
  10. Avícola
  11. Carlos Salinas de Gortari
  12. Chihuahua
  13. Chihuahua Norponiente
  14. Chihuahua Poniente
  15. Dieciséis de Septiembre
  16. Echeverría
  17. Estrella del Poniente Juana Luna de Arrieta
  18. Felipe Ángeles
  19. Felipe Ángeles Ampliación
  20. Francisco Sarabia
  21. Francisco Villa
  22. Franja del Río
  23. Fronteriza
  24. Fronteriza Alta
  25. Fronteriza Ampliación
  26. Fronteriza Baja
  27. Galeana
  28. Guadalajara
  29. Guadalajara Derecha
  30. Guadalajara Izquierda
  31. Gustavo Díaz Ordaz
  32. Hermenegildo Galeana
  33. Indefinida
  34. Insurgente
  35. Insurgentes
  36. Josefa Ortiz de Domínguez
  37. Juana Luna de Arrieta
  38. Juanita Luna de Arrieta
  39. La Conquista
  40. La Mesita
  41. Ladrillera
  42. Ladrillera de Juárez Ampliación
  43. Ladrillera de Juárez
  44. Ladrillera Juárez
  45. Ladrillera Juárez Ampliación
  46. Ladrilleras de Juárez
  47. Las Rosas
  48. Lázaro Cárdenas
  49. Lázaro Cárdenas poniente
  50. Lomas de Poleo
  51. López Mateos
  52. Luis Echeverría
  53. Maestros Estatales
  54. Maestros Estatales y Federales
  55. Maestros Periodistas
  56. Mariano Escobedo
  57. Nueva Galeana
  58. Perio
  59. Periodista
  60. Plutarco Elías Calles
  61. Plutarco Elías Calles Ampliación
  62. Puerto Anapra
  63. Puerto de Anapra
  64. Puerto de la Paz
  65. Puerto La Paz
  66. Rancho Anapra
  67. Renovación 92
  68. Sara Lugo
  69. Sarabia
  70. Siglo XX
  71. Siglo XXI
  72. Torreón
