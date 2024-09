Supuesto inspector de Ecología realiza amenazas en redes

Ciudad Juárez.- En redes sociales circuló una amenaza contra quien haya grabado a un inspector de la Dirección de Ecología, además de afirmar que aumentarán las multas por el engomado ecológico.

La publicación fue realizada de manera anónima en un grupo de Facebook llamado "Vecinos Infonavit Casas Grandes", donde el presunto inspector expresó su advertencia.

“A la vecina o vecino que me grabó y provocó que me despidieran, no descansaré hasta encontrar/a. ¡Y van a multar a todos, cero tolerancia!”, fue el mensaje publicado en la red social.

El despido ocurrió tras la difusión de un video en el que se sorprendió a un inspector recibiendo dinero de un ciudadano, material que llegó hasta la dependencia.

Antes del mediodía, César Díaz, anunció que el responsable había sido dado de baja.