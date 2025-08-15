Supervisarán actividades de agentes municipales fuera de turno de trabajo

Ciuda Juárez.– El secretario de Seguridad Pública Municipal César Omar Muñoz informó que se mantiene colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer el caso de los dos agentes que murieron el pasado lunes 11 de agosto y que presuntamente protegían a un líder criminal.

“Todavía no está claro el tema y estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía del Estado para resolver qué estaban haciendo esos elementos en ese momento con esa persona”, declaró el jefe policiaco, quien señaló que la investigación continúa abierta.

Muñoz indicó que, aunque es complicado supervisar lo que hacen los elementos fuera de su horario laboral, se reforzará la revisión de sus actividades para prevenir conductas indebidas.

“Tengo elementos que después de su horario trabajan en un Uber; tienen derecho de buscar una entrada económica adicional, pero haciendo cosas ilícitas, desde luego que es incorrecto”, apuntó.

Asimismo, aseguró que la Secretaría mantiene de forma continua evaluaciones y supervisiones a su personal, con el fin de garantizar que cumplan con su responsabilidad como servidores públicos.