Supera Juárez los 40 asesinatos en agosto

Ciudad Juárez. Luego de una racha de 55 horas de paz, entre el viernes y lo que va de este sábado han sido asesinadas al menos cinco personas con lo que la ciudad superó los 40 homicidios en agosto.

Según el seguimiento periodístico en conjunto con el conteo de la Fiscalía General del Estado (FGE), este mes ha acumulado al menos 42 víctimas mortales en 16 días.

El último de los casos ocurrió la mañana de este sábado cuando fue localizado el cadáver de una persona con lesiones de arma de fuego en el cruce de las calles Rivera del Tepeyac y Rivera de Delicias del fraccionamiento Riberas del Bravo.

Según la FGE, a lo largo del viernes fueron ultimadas dos personas en distintos hechos, una de ellas una mujer calcinada en el Camino Real, además de otras tres víctimas este día.