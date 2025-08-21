Ciudad Juárez.- En lo que va del 2025, en Juárez se han superado en dos ocasiones los 100 homicidios, lo cual es una mala noticia para la ciudad. Esto se dio a conocer durante la presentación de indicadores por parte de la Mesa de Seguridad y Justicia correspondiente al mes de julio, que junto con marzo son los períodos con mayor incidencia de asesinatos durante el año, con un total de 103 casos cada uno.

De acuerdo con Guillermo Asiain, coordinador de Indicadores de la Mesa de Seguridad, el que se presente esta cantidad de incidencias aumenta la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes para la ciudad.

De acuerdo con este conteo, menos de 80 muertes violentas ayuda a que la ciudad reduzca su tasa por cada 100 mil habitantes y el que haya períodos que alcancen el triple dígito no solo no ayuda, sino que aumenta de 60 a 61 la tasa, Juárez debería estar rondando los 50 casos o por debajo de los 50 casos de homicidios para que Juárez quede fuera del top 50 de las ciudades más violentas del mundo, se informó.

“Julio fue un mes malo, porque hubo más de 100 personas que perdieron la vida y la tasa de homicidios acumulada tuvo un alza. Además, es el cuarto mes que está al alza (aunque este repunte inicia con abril que ha sido el mes con la menor cifra de casos de homicidios) de 103 que fueron en marzo, se pasó a 70 en abril; 77 en mayo: 84 en junio y 103 en julio”, detalló el coordinador de indicadores.

Otro dato que se destacó con respecto a las muertes violentas durante el mes de julio, fue la cantidad de casos de mujeres asesinadas, pues de acuerdo con el histórico, generalmente suele ser entre el 8 y el 12 por ciento del total, pero en julio esta relación se fue casi al 20 por ciento.

Es así que para el séptimo mes del año fueron 19 casos de mujeres asesinadas de un total de 103 víctimas, presentó Asiain.

“Entonces estamos hablando que casi es el 20 por ciento, lo cual es atípico y nos llama la atención en este mes de julio, la mayoría de estos casos fue con arma de fuego y son 15 homicidas detenidos por los probables delitos de las víctimas que perdieron la vida”, detalló el experto en indicadores.