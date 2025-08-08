Ciudad Juárez.- Han transcurrido seis semanas desde que se reveló la localización de 386 cuerpos maltratados en el crematorio plenitud, y el número de funerarias involucradas se ha incrementado, según los datos recabados por el colectivo Justicia Para Nuestros Deudos (JNPD).

En la primera semana de respuesta a la ciudadanía, sobre las investigaciones iniciales en torno al hallazgo, la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte informó que habían identificado a cinco funerarias involucradas en el supuesto servicio que del crematorio Plenitud:

* Luz Divina.

* Capillas Latinoamericana.

* Amor Eterno.

* Protecto Deco.

* Carmen.

Sin embargo, a través de los testimonios recopilados por las familias se han logrado identificar al menos otras dos, por lo que las familias señalaron que esperan que la autoridad investigadora proceda como corresponda para recabar datos.

“Nos damos cuenta que fiscalía no tiene en su radar a funeraria Milagros, tenemos tres casos de personas de funeraria Milagros con crematorio Plenitud”, detalló Dora Elena Delgado, portavoz del colectivo.

Precisó que en una estrategia de acción por parte de las familias afectadas, se ha realizado un registro construyendo una base de datos con la información que tienen las familias en los documentos de defunción, cremación y servicios funerarios de sus seres queridos.

A través de esta recopilación de datos se identificó la coincidencia de la funeraria Milagros y un caso de una funeraria de nombre Camino al Cielo que, de acuerdo con la información recopilada por el colectivo sí está identificada por la autoridad investigadora.