Ciudad Juárez.- Esta mañana se realiza una reunión con mujeres juarenses que buscan sumar sus ideas y propuestas a la agenda “Por Ella, Por Todas”, que generará políticas públicas en pro de la mujer.

Dicha agenda ya tiene 10 puntos fundamentales que quieren sea tomado por el próximo presidente de la República como base de su gobierno.

“La agenda de las mujeres tiene que ser un eje fundamental para la transformación de este país”, expresó Lorena Villavicencio ex diputada federal y cofundadora de este organismo feminista.

Mientras que Mariana Benites, legisladora por Oaxaca, refirió que en un punto tan importante para la mujer ante la posibilidad de que una nos gobierne es fundamental que se pongan como prioridad.

“Este movimiento se creó con el objetivo de sumar a todas, es el momento que sabiendo que puede llegar una mujer a la Presidencia, es el momento de poner a la mujer en la agenda de las prioridades”, comentó Benites.

De los 10 puntos generales en la agenda, uno de ellos es evitar que las niñas contraigan matrimonio, ya que no están en condiciones físicas, ni emocionales para hacerlo.

“Ya no queremos mujeres que no puedan decidir, queremos mujeres libres, un país que brinde el derecho a la salud y a la seguridad social”, comentó la ex diputada federal Teresa Ramos.

Otro tema fundamental es el de los feminicidios y el apoyo para que se castigue la violencia contra la mujer.