Sugerirá Canaco a Inegi contratar a migrantes como entrevistadores

Ciudad Juárez.- El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) está buscando en Juárez a 150 personas para trabajar en los censos que realiza y, ante la falta de éxito en este objetivo, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) busca recomendarle “echar mano” de la población migrante.

"Hay migrantes que tienen cultura, hay migrantes que tienen criterio, hay migrantes que tienen formación y no tienen trabajo, entonces nosotros creemos que pueden reclutarlos, porque ¿qué es lo que está pasando con la población laboral en general tienen? miedo de ir a tocar la puerta, es decir, no saben qué es lo que les va a tocar, no saben qué sorpresa les espera ahí, el migrante no trae esa paranoia", comentó Rogelio Ramos, presidente de Canaco.