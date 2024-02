De nombre Suzeth y de apellido Ramírez. Nacida en esta Ciudad Juárez Chihuahua y con la convicción y la entrega de llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024. No como turista ni como aficionada, sino arriba del ring y con los guantes puestos.

La joven de 22 años de edad confiesa haberse interesado por el deporte de los puños desde muy temprana edad: desde los cinco años para ser exactos. Cosa que en su casa no causó revuelo alguno pues forma parte de la identidad de la misma. Esto era más que esperado al ser sobrina del ex boxeador Juan Carlos “Ranchero” Ramírez, quien en la década de los noventas llegó a contender por el Campeonato Mundial Peso Gallo del Consejo Mundial de Boxeo.

“El gusto viene de familia. Mi papá es mi entrenador, mi tío en su tiempo fue muy destacado a nivel profesional. Mi hermano es peleador y tengo primos que también fueron boxeadores. Ya es de familia”, explica la joven.

Tras doce años de recorrer las lonas de la región, quien hoy busca un boleto a la magna justa cuenta que todo empezó como un intento para mejorar su condición física y su salud. Con el paso de los años, cumplidos los 15, las ganas de soltar cueros se volvieron cosa seria, aún y con varios campeonatos amateur en el curriculum, Suzeth no olvida su primera contienda.

“Como a los 14, 15 años yo le dije a mi papá que quería pelear. Se acuerda mucho porque a veces me ve cansada y me recuerda que yo fui la que quiso boxear. Él me consiguió mi primera pelea, con una chica mucho más grande y más pesada. No me fue bien, perdí; pero la sensación de seguir peleando nunca se me quitó. Que en realidad mi ciclo competitivo empezó un año más tarde cuando cumplí la edad para inscribirme en los Juegos Conade”, recuerda la pugilista.

Haciendo la cuenta de los kilómetros viajados y de los golpes tirados, salen a la luz nueve participaciones en Campeonatos Nacionales ELITE de Boxeo, el Torneo Intercontinental de Boxeo de Guayaquil y el Golden Belt de Guadalajara 2023. Este último según Suzeth, es el que más enseñanza le ha dejado a su trayectoria.

Cortesía

“El Golden Belt fue un evento en donde me enfrenté a muchachas que ya habían ido a Juegos Olímpicos y el salto de calidad es muy grande. Yo perdí aquel evento contra la chava que, si no mal recuerdo era de Argelia, pero se ve mucho el cambio en la calidad y la preparación de peleadoras que ya han ido a Campeonatos Mundiales y a los Olímpicos”, dice la peso gallo.

No todo ha sido fácil en el camino del boxeo, así lo dice de viva voz la peleadora. Hoy, está clasificada al Torneo Clasificatorio Olímpico de Boxeo a celebrarse en Italia. Hace un año, sin embargo, la realidad era muy distinta y los guantes estuvieron a nada de quedar colgados en la capitalina Ciudad de México.

“Para mí lo más difícil fue el año pasado: el Campeonato Nacional ELITE de enero. Ahí iban a conformar a la selección para los Juegos Olímpicos. Al final la Federación Mexicana de Boxeo convocó únicamente a los medallistas de oro y plata. Como yo quedé bronce no me iban a convocar, yo ahí pensé que se había acabado mi ciclo olímpico. Ya estaba pensando en entrar a lo profesional, pero, me mantuve ahí por la Universiada Nacional hasta que nos volvieron a dar la oportunidad de entrar a la selección, sino yo me hubiera quedado con la idea de que hasta ahí había llegado mi carrera amateur”

La estudiante de Química Farmacéutica en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se puso como meta salir de Italia con la medalla de oro y el boleto para los Olímpicos. Pasando el compromiso de París, entonces será hora de plantearse si lo que le sigue es una carrera en los cuadriláteros profesionales o en la química.

“Yo me veo con el oro. No voy con esa mentalidad de quedarme con la plata y nada más clasificar, me gustaría ir a los Juegos Olímpicos con la medalla de oro de Italia. Debutar en el profesionalismo quizás no, porque sigue estando muy denigrado el boxeo profesional femenil, pero quien sabe, el deporte si está repuntando y si se logra algo importante en los Juegos Olímpicos, puede ser una posibilidad”, indica.

Además de sus convicciones personales, la boxeadora ve claro que el fino arte de pararse en el encordado está abierto para todas las mujeres y nadie debería detenerse en el rumbo de este deporte por la opinión de los demás, pues no existen géneros ni distinciones en la disciplina del círculo cuadrado.