Ciudad Juárez.- Después de cinco meses de trabajos, el próximo miércoles 24 de septiembre, la tienda número 100 de supermercados S-Mart abrirá sus puertas.

Ubicada en el cruce de la avenida Ejército Nacional y calle Esmeralda, la tienda no solo recibirá a sus clientes con el mismo concepto a la del resto de sus sucursales, sino que en esta en específico se han implementado paneles solares, árboles propios de la región, pozos de absorción y pasto con un sistema de filtrado.

Esta sucursal ofrecerá empleo a más de 140 colaboradores directos como supervisores, cajeros, personal de abarrotes, panaderos, personal de charcutería, de limpieza, seguridad, gerentes entre otros, agregando a empleados que fueron parte de la construcción del lugar.

Una de las innovaciones con las que contará S-Mart Paseo de Esmeralda es el "Autoservicio", en donde clientes o residentes del sector podrán realizar sus compras de manera rápida y segura.

En la fachada de la tienda ya se cuenta con el logo de esta cadena de supermercados, por lo que en cuestión de semanas, proveedores y personal de S-Mart comenzarán a surtir los pasillos con productos propios y marcas reconocidas de confianza para los clientes.