Ciudad Juárez.- Aunque el tipo de cambio todos los días sube y baja, actualmente está en un entorno de alta volatilidad global y nacional, lo que provoca los movimientos notables en la divisa.

De acuerdo al economista Alejandro Sandoval, es la parte global la que pesa más en la cotización de la moneda estadunidense que los temas nacionales.

“Está la incertidumbre en cuanto a temas globales de la economía americana, temas globales respecto al dólar, respecto a las presiones inflacionarias y cuánto tiempo van a durar las tasas altas, eso es, creo yo, lo que trae más volatilizado el tipo de cambio”, consideró el economista.

El especialista reconoce que después de las elecciones del 2 de junio, la mayoría calificada que tiene el partido en el poder, las potenciales reformas, en particular la judicial y las de los órganos autónomos sí han generado un peso importante a movilizar el tipo de cambio.

“Yo no creo que el Banco de México (Banxico) esté generando un impacto en este momento, porque en realidad está descontado que no van a mover la tasa, la inflación no ha bajado, entonces es más bien (que en lo nacional) es el tema de la incertidumbre que generan estas reformas”, añadió el economista.

Para Sandoval, más que el hecho de que se elijan a los jueces y magistrados, o que desaparezcan los órganos autónomos, es cómo van a operar esas funciones jurídicas en México lo que realmente preocupa.

“¿Va poder llegar un payaso a la magistratura o tendrán que mostrar sus cualificaciones todos los candidatos para que haya una elección abierta? Esto es fundamental que ni siquiera la reforma lo va a definir, esto lo definirán las leyes secundarias”, dijo.

“Oye ya no va haber Comisión Federal de Competencia Económica, (Cofece) es presuntamente violatorio al Tratado de Libre Comercio, pero si realmente construyen una unidad que atienda con eficiencia, eficacia y sin politiquería las determinaciones de prácticas monopólicas, pues quizá pudiera solventarse, pero eso va en las leyes secundarias, más allá de la desaparición de la Cofece”, comentó el economista.

Además, esta situación no será solo en agosto y septiembre que se estén votando estos temas, sino hasta que se resuelva en legislaciones secundarias, entonces ahora esa incertidumbre no va a desaparecer, advirtió Sandoval.

“Si anuncian un gabinete, si se tiene la presunción de que mañana es un día importante porque Banco de México toma la decisión de las tasas de interés, esto de alguna manera se va ir solventando y no tienen tanto peso en estos temas macroeconómicos”, concluyó.