Sube la temperatura en Juárez; Máxima de 36 grados hoy

Ciudad Juárez.- Este jueves, el pronóstico indica un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 36 grados de máxima y 24 de mínima, viento de 5 a 25 kilómetros por hora, rachas de 25 a 32 y posibilidad de lluvia del 10 al 20 por ciento.

Mañana se espera un ambiente mayormente soleado, con una máxima de 36 grados y mínima de 23. El viento continuará en el mismo rango de velocidad y rachas, pero la probabilidad de precipitación aumentará, situándose entre el 20 y el 40 por ciento.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante el incremento de las temperaturas y la posibilidad de lluvias dispersas.