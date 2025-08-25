Sube el dólar, así cotiza hoy
Ciudad Juárez.– La mañana de este lunes se registró un incremento de 10 centavos en el precio de compra del dólar en la ciudad fronteriza.

De acuerdo con un recorrido realizado por el equipo de NetNoticias.mx, el aumento se reflejó en comparación con el domingo.

En las casas de cambio del circuito Pronaf, ubicadas cerca del puente internacional Córdoba-Américas, el precio de venta fue de 18.90 pesos, mientras que la compra se ubicó en 17.90 pesos.

En bancos como Banorte, la divisa estadounidense se ofreció en 18.95 pesos a la venta y 17.40 a la compra.

