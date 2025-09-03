Sube el dólar

Ciudad Juárez.— Este miércoles se registró un incremento de 20 centavos en el precio del dólar, de acuerdo con casas de cambio de la localidad.

Actualmente, el tipo de cambio en los centros cambiarios se ubica en 18.00 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta, reflejando un alza respecto a los días anteriores.

En lo que respecta a los bancos, la cotización varía según la institución. En BBVA, el dólar se compra en 17.87 pesos y se vende en 19.00 pesos; mientras que en Banco Azteca se reporta en 17.75 pesos a la compra y 19.14 pesos a la venta, siendo este último el precio más alto del día.