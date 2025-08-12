Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que, hasta la noche de este martes, ha brindado alrededor de 52 apoyos en distintos puntos de la ciudad debido a las fuertes lluvias.

En un comunicado se informó que tras la emergencia, se activó la alerta para atender a la población afectada.

Entre las acciones realizadas se encuentran el traslado de personas con hijos o adultos mayores a sus domicilios, el rescate de vehículos varados, el paso de corriente a autos averiados y la ayuda para desalojar agua acumulada en viviendas.

La Dirección General de Protección Civil emitió una alerta por la formación de una tormenta en la que se pronosticó la caída de granizo, rachas de vientos y fuertes precipitaciones.