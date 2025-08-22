Ciudad Juárez.- Ante las declaraciones emitidas por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar la mañana del viernes, sobre una posible prepotencia y siembra de objetos ilegales en la vivienda de una agente de la Policía Municipal, la secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) aseguró que desconocen el motivo de las declaraciones del edil, ya que en ningún momento han realizado una investigación en contra de la agente.

"Desconocemos por qué el alcalde hizo esas declaraciones, nosotros en ningún momento hicimos una investigación en contra de una policía municipal", aseguró la corporación estatal.

El vocero de la Policía del Estado, Jorge Armendáriz hizo una narrativa de cómo se dieron los hechos y como tuvieron conocimiento que la casa que resguardaban en la colonia Carlos Castillo Peraza era propiedad de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

"Registramos un homicidio en Ciudad Juárez, al momento de hacer una investigación, la plataforma Centinela nos lleva a un presunto responsable, a un masculino que perpetró este homicidio, al momento de detenerlo este hombre traía consigo un arma de fuego, droga y una camioneta, se hizo una intervención para detenerlo y en ese momento grito para un domicilio en específico", dijo.

Manifestó que fue en este momento que llamó la atención de los estatales que gritaban hacia una dirección por lo que procedieron a resguardarlo en tanto se expedía una orden de cateo.

"Al momento de arrestarlo, este hombre que no nos dejarán entrar y que guardaran las cosas, esto nos llamó la atención y solicitamos una orden de cateo, la cual duró algunos día, en estos dos días nosotros resguardamos la propiedad, para evitar que se pudiera registrar el sacar cosas de, en todo momento estuvimos con el respaldo de la ministerio público, Fiscalía General del Estado y por la Guardia Nacional obviamente nosotros garantizando el actuar protocolario de la policía del estado", enfatizó.

"Nosotros cuando nos damos cuenta de la aparición en la escena de una policía Municipal, es porque la agente llega en la patrulla, con su uniforme y nos dice que su casa es la que estamos resguardando, al momento le notificamos que era una investigación por lo que acabo de narrar.. Esto nos da un indicio de que pudiera haber una relación- ¿cuál es la relación? el homicida tiene una relación sentimental con la policía municipal y la casa es propiedad de ella, en el interior aseguramos indumentaria de la Policía Municipal, chalecos balísticos, indumentaria balística, tenemos uniformes, sellos, parches de la policía Municipal y tenemos armamento también que se decomisó, que no es un armamento oficial, entonces realmente todo esto ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con la indagatoria pero es hasta ese momento que nosotros nos damos cuenta que había una agente municipal relacionada, nunca fue una persecución como lo dice el alcalde, nunca fue un tema en contra de la agente municipal, si no que ella está relacionada con una persona que está detenida por el delito de homicidio", narró.

Sobre este caso el alcalde Pérez Cuéllar, comentó que apoyarán en la denuncia de la agente municipal, en la que aseguraba que había sembrado objetos en su domicilio y abusado de sus dos sobrinas, pero si detectaban que sí había una relación con el señalado por homicidio actuarán conforme a la ley.