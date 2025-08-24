Ciudad Juárez.– Este día, en el complejo deportivo Villa Hermosa, se llevará a cabo Béisbol Total, un evento en el que cada encuentro tiene un valor especial, pues tres equipos de Ciudad Juárez y cuatro de la capital del estado mostrarán sus habilidades en el diamante.

Lo que distingue a esta participación deportiva es que los integrantes de cada equipo cuentan con alguna discapacidad, trastorno o condición de salud. A través del béisbol han encontrado una forma de demostrar sus destrezas y de alcanzar resultados positivos en un ambiente de inclusión.

Como parte de las actividades programadas en el Sport Fest 2025, el apartado de Deporte Especial reunirá a más de 200 menores, quienes jugarán y participarán en los encuentros. Se invita a las familias juarenses a asistir, motivar y respaldar a los participantes, para que continúen marcando la diferencia dentro del béisbol.

El equipo de béisbol especial Guerreros agradeció el apoyo de los organizadores y de la comunidad, al tiempo que hizo un llamado a seguir difundiendo y promoviendo esta disciplina incluyente.