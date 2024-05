Ciudad Juárez.- La candidata al distrito electoral 04, Austria Galindo, dijo que siempre está feliz y que ha tratado de transmitir su sentimiento a la gente en una campaña alegre y propositiva. Sin embargo, hoy se siente preocupada y con miedo por la forma en que el gobierno de Morena ha impuesto su voluntad.

Explicó que para tener una democracia se necesita una oposición, y aquí están los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México, quienes salen día a día a trabajar, a gastar la voz, pero no los sueños de todas las personas.

"Aunque venimos hoy a celebrar, quiero pedirles una cosa: ayúdenos. Nosotros no nos hemos rajado nunca y no nos vamos a rajar. Saquen a la familia a votar, pues no podemos tener miedo ya que el miedo es nuestro enemigo. Yo también tengo miedo, pero no hay valor sin miedo y nosotros nunca hemos sido cobardes”, dijo.

“Aquí inicia la patria, en esta frontera, y aquí le vamos a enseñar a todo México que no vamos a permitir que nos quieran gobernar y aniquilar como si fuéramos cucarachas. Nosotros queremos un país libre. Sí, tengo miedo, pero tengo más valor que miedo. Por eso estoy aquí, porque hoy voy en la boleta de la mano del PAN, del PRI y del PRD y me queda muy claro nuestro objetivo: nuestra patria, y ahorita Juárez es nuestra patria", agregó.