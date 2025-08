Son 2 plantas las que se van de Juárez por bancarrota; no quieren liquidar

Ciudad Juárez. - La empresa EDC dedicada a la fabricación de moños y listones tiene dos plantas en Juárez, una en el Parque Industrial Río Bravo en la zona de Waterfil y la segunda ubicada en la calle Francisco González Bocanegra de la colonia Praderas de Henequén. De acuerdo con testimonios de los mismos empleados, entre ambas plantas son más de 500 colaboradores afectados por la decisión de no cubrir la liquidación por bancarrota.

La tarde de este martes, empleados del turno matutino de la planta ubicada en la calle Enrico Fermi del Parque Industrial Río Bravo fueron convocados a una junta donde les notificaron sobre la bancarrota de la empresa y la imposibilidad de pagarles una liquidación, forzándolos a aceptar un finiquito, algo parecido a una renuncia voluntaria.

Saúl Hernández dijo que es empleado de esta maquiladora desde hace 18 años, y la oferta por parte de EDC por este tiempo de colaboración es de 15 mil pesos.

“No nos están dando nada de liquidación ni nada, nomás es un finiquito que porque la empresa ya quebró, pero de nosotros nadie no ha firmado, vamos a ir, si Dios quiere, a Conciliación y Arbitraje, todos como empresa, esperemos que allá nos resuelvan algo y si no pues que no salga nada de maquinaria y ni materiales ni nada”, expuso el empleado.