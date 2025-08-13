Ciudad Juárez.- Con solo cuatro documentos puedes acceder a la pensión Mujeres Bienestar que otorga el Gobierno Federal a las mexicanas que han cumplido 60 años de edad. Aquí te contamos los detalles y dónde puedes completar tu registro.

El programa federal inició con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, en noviembre de 2024, se realizó la primera inscripción de mujeres entre 63 y 64 años. En la segunda mitad de este año, el programa avanza y del 1 al 30 de agosto se lleva a cabo la primera incorporación de mujeres a partir de los 60 años en todo el país.

Al acudir a inscribirse, las usuarias solo deben proporcionar datos para completar el formulario de registro y presentar cuatro documentos en copia, que son:

Identificación oficial (INE, Inapam o pasaporte).

Acta de nacimiento.

CURP de reciente impresión (certificada).

Comprobante de domicilio.

Además, se solicita a las aspirantes que aporten dos números de contacto para integrarlos a su expediente. Estos servirán para notificarles el momento en que llegue su tarjeta del Banco del Bienestar, con la cual podrán cobrar su recurso, así como para dar seguimiento y brindar información sobre los programas para el bienestar.

Las inscripciones se realizan por orden alfabético, con el objetivo de agilizar la atención y alcanzar el registro de todas las solicitudes: los lunes corresponden a los apellidos que inicien con A, B y C; los martes D, E, F, G y H; los miércoles I, J, K, L y M; los jueves N, Ñ, O, P, Q y R; los viernes S, T, U, V, W, X, Y y Z; y los sábados a todas las iniciales.

En Ciudad Juárez se instalaron nueve módulos distribuidos en diferentes zonas para facilitar el acceso:

Centro comunitario Kilómetro 20

Parque Galeana

Parque Borunda

Centro comunitario Eréndira

Polideportivo Revolución

Parque Ampliación Aeropuerto

Plaza Zaragoza

Parque Torres Sur

Unidad Deportiva Oriente Siglo XXI

En el municipio de Praxedis, la atención será en el Centro Integrador de Desarrollo (CID), ubicado en las calles Coahuila y Guadalupe Victoria; y en el municipio de Guadalupe, en el CID de la avenida Miguel Hidalgo 128.