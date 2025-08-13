Solo 35 OSC se han inscrito al fondo de apoyo a días del cierre

Ciudad Juárez.– El próximo viernes 15 de agosto vence la convocatoria para participar en el Fondo de Apoyo para Organizaciones de la Sociedad Civil. De acuerdo con datos de la Dirección de Participación Ciudadana, hasta el momento van solamente 35 solicitantes del recurso.

Sebastián Aguilera, director de Participación Ciudadana, informó que tanto de manera digital como presencial se han recibido 35 solicitudes. Esperan que en los próximos días la cifra crezca, ya que, de acuerdo con la experiencia de la edición pasada, fue durante los últimos días cuando se recibieron más postulaciones.

“Los últimos días es cuando más se presentan los proyectos. Aprovechamos el espacio para invitarlos a que se acerquen de una vez y no dejen todo para el último momento, para así tener tiempo de subsanar alguna deficiencia o modificar lo que tengamos como margen de acción”, dijo el funcionario.

Recordó que en la edición pasada participaron alrededor de 90 organizaciones de la sociedad civil y se beneficiaron 53 asociaciones.

Agregó que, en los últimos días, se han impartido charlas y talleres para resolver las dudas de las organizaciones que pretenden participar.

“Tienen dudas sobre en qué conceptos pueden ser cubiertos y cuáles no, cuál es el tiempo de ejecución para el proyecto y los requisitos, para darle certeza y legalidad a la convocatoria”, señaló.