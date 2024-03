Solo 26 personas podrán participar del Voto Adelantado del INE en Juárez

Ciudad Juárez.- En este municipio, solo 26 ciudadanos accederán a la nueva modalidad del Voto Adelantado, que por primera vez funcionará en las elecciones concurrentes del sistema electoral mexicano.

De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE) en el distrito 01, siete ciudadanos solicitaron el voto adelantado; en el distrito 02, cuatro; en el distrito 03, la cifra más alta, 9; y en el distrito 04, seis, sumando un total de 26 personas que solicitaron esta consideración.

Para ser parte de este segmento de población, la persona debió hacer el trámite de la credencial de elector entre el año 2018 y el 22 de enero de 2024, solicitando el procedimiento especial a través del artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) dirigido a personas que se encuentran imposibilitadas para acudir a módulos por alguna cuestión de enfermedad o condición de discapacidad.

"Algunos ya no desearon participar, otros no estaban viviendo en ese domicilio, cambiaron de ciudad, algunos se fueron al extranjero y diversos motivos por los que no se logró contactarlos o no quisieron participar", detalló Ramón Anchondo, vocal del Registro Federal de Electores (RFE) de la Junta Distrital 04 del INE.

Según Anchondo, se trata principalmente de personas adultas mayores las que aceptaron y a ellas se les estará visitando durante el mes de mayo (aún no hay día definido) con la urna para que ejerzan su voto.

Serán los integrantes del Consejo Distrital quienes definan el día y los funcionarios que se encargarán de acudir hasta el domicilio con la urna y cuidar que el ejercicio del voto suceda en total secrecía. Todos los detalles del voto adelantado serán responsabilidad del Consejo, pues no hay precedente de esta modalidad.

"Esos votos serán resguardados por el Consejo Distrital y hasta el día de la jornada será el cómputo para sumarlos dependiendo de la votación que hayan realizado", concluyó Anchondo.