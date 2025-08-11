Solicitan subsidio para Campeonato nacional de Artes marciales Mixtas

Ciudad Juárez.– Este lunes, durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda, se presentó la solicitud de un subsidio por 3 millones 650 mil pesos para la realización del Campeonato Nacional de Artes Marciales Mixtas en esta ciudad.

En representación de la Federación de Artes Marciales acudió Jesús Ubaldo Marroquín Rodríguez, quien explicó que la organización promueve el desarrollo de las MMA en niveles amateur y profesional en todo el país. Detalló que este torneo reúne a más de mil 200 competidores y se ha realizado anteriormente en la Ciudad de México y Monterrey, siendo esta la séptima edición.

“Para nosotros es satisfactorio que un municipio como este quiera ser la sede de este evento. Nos percatamos de que cuentan con excelentes instalaciones y una cercanía con el aeropuerto, lo que lo convierte en un buen lugar para el campeonato. Las artes marciales mixtas son el segundo deporte más practicado y el de mayor crecimiento desde hace 15 años. Es un deporte formativo, muy bien reglamentado y con altos estándares de seguridad”, destacó Marroquín Rodríguez.

El representante agregó que actualmente el evento ya se está llevando a cabo y que, en octubre, está previsto otro encuentro con la participación de 17 países.

Por su parte, Juan Carlos Escalante, director del Instituto del Deporte y Cultura Física, señaló que desde la administración municipal se han impulsado acciones para promover el deporte local. Recordó que, meses atrás, en una reunión con el presidente municipal, se estableció el compromiso de impactar a más de 2 mil participantes, por lo que ahora se solicita el apoyo económico.

La Comisión de Hacienda, integrada por Alejandro Acosta, Mireya Porras Armendáriz y Karla Escalante, aprobó dictaminar el subsidio en favor del solicitante, por lo que se someterá a votación en la próxima sesión de Cabildo.