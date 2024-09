Sofía no entró al plantel el martes: Cobach

Ciudad Juárez.- Ante la búsqueda de la adolescente Sofía Rodríguez Alvarado de 16 años de edad, quien es alumna del plantel 19 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) este día las autoridades educativas dieron a conocer que presuntamente la menor no ingresó a la escuela ayer martes.

Laura Robledo Vega, coordinadora del Colegio de Bachilleres en la Zona Norte dijo que se encuentran en comunicación con la familia de la alumna y con la autoridad investigadora.

La responsable de los planteles de Cobach comunicó que se han sumado a la búsqueda con la difusión de la pesquisa.

Respecto a la versión que se difundió en redes sociales en la que presuntamente los compañeros de Sofía la habrían visto salir del plantel, la directora apuntó que los datos de la institución son otros.

Refirió que el sistema para la prevención de la violencia en el entorno escolar (Prevee) con el que cuentan los planteles del Cobach en la entidad permite mantener la comunicación con los padres y ellos pueden corroborar la información de asistencia de sus hijos con un mensaje que les llega vía telefónica.

“Tenemos un sistema a través de Prevee donde ellos registran sus asistencias. No quisiéramos, para no entorpecer las investigaciones, la información hasta este punto (…) la joven no ingresó, no fue en ningún momento sustraída, o que haya entrado y salido del plantel”, comunicó.