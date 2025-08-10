Ciudad Juárez.- Un hombre identificado como Aldo de aproximadamente 25 años fue atacado a balazos la noche del domingo en la colonia Horizontes del Sur.

El sujeto sobrevivió por cerca de 30 minutos, pero falleció a causa de al menos cinco heridas de arma de fuego mientras era llevado a un hospital.

En un vehículo particular fue trasladado el herido con rumbo a una institución de salud, sin embargo, cuando personal de urgencias lo recibió, determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Se trata del séptimo asesinato del día para un acumulado de 32 en lo que va del mes.