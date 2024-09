Ciudad Juárez.- Un sistema de cuidados que apoye a la madres trabajadoras, así como mejorar el modelo de transporte público, fueron los compromisos planteados para esta frontera por la presidenta electa Claudia Sheimbaum, por lo que los legisladores por Chihuahua dijeron que darán seguimiento a su implementación dentro del "segundo piso" de la Cuarta Transformación.

Juan Carlos Loera de la Rosa, senador con licencia, dijo que ambos puntos fueron retomados por la próxima presidenta durante su visita a esta frontera el 9 de agosto de 2024, cuando acudió a un recorrido por el Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) No. 2, acompañando la inspección de la obra realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Respecto al transporte público, Loera recordó el compromiso de Sheimbaum Pardo por apoyar al Municipio de Juárez para impulsar mejoras en el transporte público.

La solución propuesta por Loera es que el transporte público se municipalice, para que la gestión sea en Juárez, para que las soluciones estén cerca de donde ocurren los problemas y no desde la ciudad de Chihuahua.

“Los carros no deberían ser indispensables para movilizarnos, sería muy bonito si no tuviéramos tantos carros. Una ciudad mucho más amigable, más conservada, tener más opciones de movilidad y no depender tanto de los carros”, refirió Loera.