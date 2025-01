Sin reportarse incrementos en los tiempos de espera en cruces de carga: Maru

Ciudad Juárez.- Ante las largas filas en puentes internacionales que se observan en ciertos momentos del día para el cruce de cargas de exportación, la gobernadora María Eugenia Campos Galván negó que se registrará un incremento en los tiempos de espera.

Sin embargo, Maru Campos afirmó que hasta el momento no hay temor por parte del sector empresarial o transportistas de afectaciones en los cruces internacionales y confía en que esto no suceda.

"Hasta ahorita no, y no, no creo que lo haya, estamos trabajando en soluciones transfronterizas", puntualizó la mandataria estatal.