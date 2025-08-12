Ciudad Juárez.- Los pasos a desnivel cercanos a la zona del Centro Histórico no se han inundado tras la lluvia de esta noche.

Durante un recorrido realizado por el equipo de Netnoticias se observó que el desnivel de la avenida Insurgentes tiene poca agua acumulada.

El de la avenida 16 de Septiembre tiene solo un pequeño charco en la parte más profunda, el cual hasta este momento no representa ningún riesgo.

No obstante, es importante evaluar las situaciones de riesgo al tomar vialidades que comúnmente se inundan.