Sin información directa de elección para el poder judicial, así avanza el INE

Ciudad Juárez.- A 132 días del día de la Elección Extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, programada para el 1 de junio de este año, las oficinas distritales en Juárez (01, 02, 03 y 04) buscan avanzar en el proceso, sin tener la información sustantiva de este proceso.

“Muy probablemente en los siguientes días nos va a estar aterrizando más información, de hecho, la administrativa normal si nos sigue llegando muchísima, pero pues obviamente la información que tenemos ahorita no es la relacionada directamente con la elección, en ese sentido sí, sí viene, sí les vamos a estar informando en cuanto nos llegue obviamente, que tengan un poco de paciencia”, expuso Constantino Suarez Arias, vocal ejecutivo del distrito 04 del Instituto Nacional Electoral.

De acuerdo al funcionario electoral, en cuanto la información se encuentre disponible, buscarán distribuirla, pues es importante que los ciudadanos llamados al voto, conozcan los detalles de este proceso inédito.

“Vamos a tener que explicarles, porque la ciudadanía no conoce esto y el verdadero problema que tenemos en estos momentos es que la ciudadanía ha oído hablar de que vamos a elegir jueces, pero realmente no conoce el procedimiento, no saben qué es lo que tienen que hacer, los funcionarios de casilla no saben el detalle de lo que van a hacer, ya que hay muchas nuevas medidas”, dijo.

Suarez Arias explicó que por ejemplo, aunque habrá funcionarios ciudadanos de casilla como en una elección convencional, estas personas no se encargaran del conteo de los votos, sino que deberán enviarlos para su procesamiento con los integrantes de los consejos distritales de cada entidad. “Esto cambia notablemente un montón de situaciones”, reconoció.

Hasta ahora hay novedades para este proceso extraordinario que ya son un hecho, por ejemplo, que será el primer proceso a nivel nacional que se desarrollará sin partidos políticos; incluso ni siquiera serán parte de los consejos distritales que vigilan la elección.

También se dio a conocer que cumpliendo con los tiempos del proceso, aspirantes tanto supervisores, como capacitadores asistentes electorales (Caes) realizaron el examen la semana anterior y se encuentran cumpliendo con las entrevistas correspondientes para conocer si serán contratados para esta elección inédita.