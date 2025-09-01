Ciudad Juárez.– El regreso a clases se ha registrado con normalidad y sin incidencias en las más de mil escuelas de educación básica que iniciaron hoy el ciclo escolar 2025-2026 en la Zona Norte, informó la subsecretaría de Educación y Deporte.

Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación, informó que hoy retornaron a las aulas 294 mil estudiantes en mil 300 escuelas, de las cuales 974 son públicas y 325 son particulares.

“Afortunadamente no hay reporte de incidencias, todo ha transcurrido de manera normal. Estamos en la Federal 16 para hacer el arranque oficial, ya las escuelas están todas ellas en clases son 294 mil alumnos”, explicó.

Respecto al personal docente y directivos al frente de los planteles, la subsecretaría informó que se cuenta con una plantilla de 12 mil trabajadores de la educación en nivel básico, de preescolar, primaria y secundaria.