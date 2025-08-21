Ciudad Juárez.- La mañana de este jueves, el precio del dólar se mantiene estable en las casas de cambio de la ciudad.

En la mayoría de los establecimientos se ofrece en 18.95 pesos a la venta y 17.95 a la compra, mientras que en otros puntos permanece en 19.00 a la venta y 18.00 a la compra.

Las cotizaciones no han registrado variaciones relevantes respecto al inicio de la semana, de acuerdo con el recorrido realizado en negocios cercanos a los cruces internacionales.

En los diferentes bancos, el billete verde continúa en 18.00 pesos a la compra y 19.22 a la venta.