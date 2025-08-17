Sin cambios en el dólar

Ciudad Juárez.- Este domingo, el costo del dólar no registró variaciones respecto al reporte de ayer, manteniéndose en 18.80 pesos a la venta.

Lo anterior se constató mediante un recorrido realizado por Netnoticias en casas de cambio cercanas a los cruces internacionales.

A la compra, la divisa tampoco presentó cambios, quedando en 17.80 pesos.

En distintos bancos, como Banorte, el billete verde se cotiza en 17.50 pesos a la compra y en 19.05 pesos a la venta.