Sin cambios en el dólar
Foto: Dámaris Arellanes

Ciudad Juárez.- Este domingo, el costo del dólar no registró variaciones respecto al reporte de ayer, manteniéndose en 18.80 pesos a la venta.

Lo anterior se constató mediante un recorrido realizado por Netnoticias en casas de cambio cercanas a los cruces internacionales.

A la compra, la divisa tampoco presentó cambios, quedando en 17.80 pesos.

En distintos bancos, como Banorte, el billete verde se cotiza en 17.50 pesos a la compra y en 19.05 pesos a la venta.

Compartir:
Tal vez te interese
Tiroteo en club nocturno de Nueva York deja 3 muertos y 11 heridos
Internacional Tiroteo en club nocturno de Nueva York deja 3 muertos y 11 heridos
Melania Trump pide a Putin considerar a niños para poner fin a guerra en Ucrania
Internacional Melania Trump pide a Putin considerar a niños para poner fin a guerra en Ucrania
Publicidad
Enlaces patrocinados