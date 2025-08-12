Ciudad Juárez. Los Guardianes del Agua localizaron durante un recorrido una toma clandestina en una casa de la colonia Campestre Virreyes.

El hallazgo ocurrió luego de que el personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realizara una excavación donde se encontró la conexión ilegal a la red general hidráulica con una línea de cobre conectada directamente a la propiedad.

La conexión fue cortada y la JMAS aplicó una sanción de 600 UMAS o 67 mil 874 pesos.

Para realizar una denuncia de alguna conexión irregular o acto sospechoso puedes comunicarte con los Guardianes del Agua al WhatsApp (656) 375-3610, anexando foto o video que ayude a ubicar la irregularidad.