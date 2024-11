Siguen sin hallar terreno para el Centro de Convenciones en Juárez

Ciudad Juárez.– El Fideicomiso para el Centro de Convenciones Paso del Norte reconoció que sigue sin tener opciones para la construcción del recinto, el cual impulsaría los encuentros de negocios que Juárez requiere como la ciudad industrial. El titular del Fideicomiso, Javier Gómez Ito, reconoció que los predios que hay son pocos y a costos muy elevados.

"Es difícil encontrar terrenos por el espacio que se requiere, de 50 a 100 mil metros cuadrados, y en una ubicación con buenas avenidas alrededor. Sí está complicado, no digo que no haya, pero son caros, no hay mucho en la ciudad, no hay alternativas”, aseguró Gómez.

Javier Gómez Ito, titular del Fideicomiso para el Centro de Convenciones Paso del Norte | Claudia Sánchez

Presente en la reunión quincenal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gómez Ito informó las finanzas del Fideicomiso a los representantes de la iniciativa privada, que cuenta con recursos por 170 millones de pesos para invertir en este proyecto que sigue sin avances por alrededor de 20 años.

Isela Molina, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y coordinadora en turno del CCE, explicó que están a la espera de que se asignen los terrenos para este objetivo, además de que ya hay alternativas descartadas.

“Se mencionó el terreno que dijo Canaco (Pronaf), definitivamente el tema de Los Hoyos ya está completamente descartado, pero estamos en espera de dónde se va a hacer” mencionó.

La presidenta del CCE reconoció que están buscando que el terreno sea donado para este objetivo, esto es para que el recurso existente se vaya específicamente para la construcción del edificio y no en la compra del predio.