Sigue exalcalde confundido, busca distraer: Ibáñez

Ciudad Juárez.- Tras las declaraciones del candidato de Morena- PT, Cruz Pérez Cuéllar, sobre el arranque del BRT, el representante de la gobernadora, Óscar Ibáñez Hernández, consideró que es un distractor del abandono en que tiene el Gobierno de México en la ciudad.

“Los juarenses hemos estado pidiendo que se resuelva el tema de transporte, la gobernadora lo está resolviendo, pero además de una manera espectacular, histórica, y bueno pues si el exalcalde, no sé, yo creo que él pretende obtener votos haciendo que no se resuelvan las cosas, no sé qué busca, él debería estar comprometido, apoyando, agradeciendo lo que está haciendo Gobierno del Estado por Ciudad Juárez”, declaró Ibáñez Hernández.

El representante explicó que lo que busca el alcalde con licencia es una justificación para no señalar el abandono en que tiene la federación a Juárez, pues no ha arreglado la carretera de Ciudad Juárez, pese a que Chihuahua es líder en exportaciones a nivel nacional.

Además, se ha retrasado el proyecto de modernización del puente Santa Teresa-Jerónimo. Señaló que ya se tiene más de un año y medio en que se anunció la obra, sin embargo, ni siquiera han autorizado la elaboración del proyecto ejecutivo por parte del Gobierno del Estado.

En cuanto a las denuncias que buscan interponer contra el arranque del BRT, por considerarlo como “un acto electorero”, el funcionario comentó que:

“Debería haber una denuncia por la falta de pavimentación en Juárez, o por todos los baches que no se han atendido, por la falta de alumbrado, a lo mejor de eso debería haber una denuncia, pero ¿cómo denuncias algo que ya se está haciendo? O sea, yo creo que tú denuncias algo que está mal hecho o que no se hace, entonces, yo creo que anda confundido el alcalde”.