Si tiene un problema, hable con mi pistola: Lo detienen por amenazar con arma

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó del arresto de un hombre, señalado por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de amenazas.

En un comunicado se informó que agentes municipales en el cruce de las calles Ramón Rayón y Satevó, en la colonia Villas Residencial, fueron interceptados por un hombre que les denunció haber sido víctima de amenazas.

Al brindarle atención, el hombre señaló a un sujeto como el responsable de haberlo amenazado de muerte con un arma de fuego, luego de sostener una discusión por viejas rencillas, motivo por el cual fue abordado.

Tras realizarle una inspección preventiva, le fue localizada fajada a la altura de la cintura un arma de fuego calibre .380 con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles, quedando en ese momento bajo detención.

Previa lectura de derechos, Benjamín A. V. de 49 años, fue consignado ante la autoridad por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.